Токио, 9 февраля, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Консорциум, возглавляемый токийским фондом Japan Industrial Partners, сделал окончательное предложение о покупке компании Toshiba, сообщает 9 февраля агентство «Киодо Цусин».

EXECUTOR Штаб-квартира Toshiba в Токио

Как ожидается, цена покупки составит около 2 трлн иен ($15 млрд).

Japan Industrial Partners получила письма-обязательства от банков, предлагающих ссуду в размере около 1,4 трлн иен ($10,7 млрд), что даст консорциуму достаточно средств для приобретения Toshiba.

Банки одобрили кредит с тем условием, что они могут назначить своих представителей в совет директоров Toshiba для обеспечения управления компанией таким образом, чтобы не ставить под угрозу способность консорциума погасить долг.

На данный момент пять банков пообещали предоставить финансирование: Sumitomo Mitsui Banking предложил 515 миллиардов иен, Mizuho Bank — 460 миллиардов иен и Sumitomo Mitsui Trust Bank — 220 миллиардов иен. К схеме также присоединились MUFG Bank и Aozora Bank.

Ожидается, что около 20 японских компаний, включая Orix. и Rohm, в рамках консорциума инвестируют в Toshiba в общей сложности около 1 трлн иен ($7,6 млрд).

Toshiba изо всех сил пытается оправиться от целого ряда проблем 2010-х годов, в частности от скандала, вспыхнувшего из-за завышения с использованием искажённых финансовых документов компанией своей прибыли. Тогда же Toshiba понесла огромные убытки в ядерном бизнесе в США.