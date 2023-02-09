В Новосибирске врачи спасли человека, считавшегося погибшим при взрыве газа

Новосибирск, , 07:31 — REGNUM Человека, считавшегося погибшим в результате взрыва газа в жилом доме, удалось спасти медикам в Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Орлова, в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме и последующего обрушения подъезда пострадали девять человек, из них один человек погиб.

«Одного откачали в 34-й больнице, поэтому информация была преждевременной», — уточнил Орлов.

Кроме того, начальник регионального ГУ МЧС отметил, что из-под завалов удалось спасти женщину, с помощью автолестницы была приподнята и сдвинута одна из упавших плит, из-под неё достали женщину и безотлагательно госпитализировали. В результате ЧП в доме было повреждено 30 квартир, эвакуированы 50 человек, их предполагается расселить в гостиницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске на месте обрушения подъезда в жилом доме из-за взрыва бытового газа спасателям удалось ликвидировать возгорание.

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