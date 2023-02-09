Российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Латакии

Москва, , 07:22 — REGNUM Группировка войск России в Сирии доставила гуманитарную помощь в районы сирийской провинции Латакия, где есть пострадавшие от недавнего разрушительно землетрясения, сообщили 9 февраля в пресс-службе Министерства обороны России.

Гуманитарная помощь Минобороны.рф

Ведомство опубликовало в своем телеграм-канале видеозапись, на которой показана доставка и раздача помощи нуждающимся, а также расчистка завалов, образовавшихся при обрушении зданий.

Российские военнослужащие доставили гумпомощь в провинцию Латакия. Министерство обороны России

Военные передали местным жителям наборы, в состав которых вошли мясные и рыбные консервы, а также крупы, мука и медикаменты. Местные власти выразили благодарность за оказанную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России распространило информацию о том, что военные из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Алеппо. 8 февраля МИД Индии объявил, что индийские власти отправили в Сирию шесть тонн гумпомощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Красный Крест призвал Запад как можно скорее снять санкции с Сирии