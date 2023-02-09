Москва, 9 февраля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Группировка войск России в Сирии доставила гуманитарную помощь в районы сирийской провинции Латакия, где есть пострадавшие от недавнего разрушительно землетрясения, сообщили 9 февраля в пресс-службе Министерства обороны России.

Минобороны.рф Гуманитарная помощь

Ведомство опубликовало в своем телеграм-канале видеозапись, на которой показана доставка и раздача помощи нуждающимся, а также расчистка завалов, образовавшихся при обрушении зданий.

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Военные передали местным жителям наборы, в состав которых вошли мясные и рыбные консервы, а также крупы, мука и медикаменты. Местные власти выразили благодарность за оказанную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России распространило информацию о том, что военные из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Алеппо. 8 февраля МИД Индии объявил, что индийские власти отправили в Сирию шесть тонн гумпомощи.