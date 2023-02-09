Эль-Пасо, США, 9 февраля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Преступник, застреливший в 2019 году 23 человека в магазине Walmart в Эль-Пасо, признал себя виновным в 90 федеральных преступлениях с применением огнестрельного оружия на почве ненависти.

Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман Во. 2017. США Заключённый

Признание вины было сделано 24-летним Патриком Крузиусом после того, как в прошлом месяце федеральные прокуроры уведомили суд о том, что они не будут применять смертную казнь по отношению к преступнику.

Прокуратура считает, что Крузиус открыл стрельбу из расистских соображений, движимый ненавистью к латиноамериканцам.

Адвокаты преступника уверяют, что тот страдает тяжёлым психическим расстройством, а потому смертная казнь в отношении него применена быть не может.

Крузиусу грозит пожизненный срок за каждое совершённое им преступление.