Убийца 23 человек в США признал себя виновным в суде
Массовый убийца из Техаса признал себя виновным в совершении 90 преступлений
Эль-Пасо, США, 9 февраля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Преступник, застреливший в 2019 году 23 человека в магазине Walmart в Эль-Пасо, признал себя виновным в 90 федеральных преступлениях с применением огнестрельного оружия на почве ненависти.
Признание вины было сделано 24-летним Патриком Крузиусом после того, как в прошлом месяце федеральные прокуроры уведомили суд о том, что они не будут применять смертную казнь по отношению к преступнику.
Прокуратура считает, что Крузиус открыл стрельбу из расистских соображений, движимый ненавистью к латиноамериканцам.
Адвокаты преступника уверяют, что тот страдает тяжёлым психическим расстройством, а потому смертная казнь в отношении него применена быть не может.
Крузиусу грозит пожизненный срок за каждое совершённое им преступление.