Глава Брянской области Богомаз рассказал об отражении атаки украинских БПЛА системой ПВО

Брянск, , 06:54 — REGNUM Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Об этом 9 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Сбитый украинский БПЛА типа А1-СМ «Фурия» rosguard. gov.ru

По словам губернатора Брянской области, в ночь на 9 февраля ВСУ атаковали территорию Стародубского муниципального округа с помощью девяти беспилотных летательных аппаратов. В результате работы российской системы ПВО атака была успешно отражена, все беспилотники были сбиты.

«Спасибо нашим защитникам! Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух военнослужащих, пострадавших в результате атаки квадрокоптера в Брянской области.

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