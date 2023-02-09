Брянск, 9 февраля, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Об этом 9 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

rosguard. gov.ru Сбитый украинский БПЛА типа А1-СМ «Фурия»

По словам губернатора Брянской области, в ночь на 9 февраля ВСУ атаковали территорию Стародубского муниципального округа с помощью девяти беспилотных летательных аппаратов. В результате работы российской системы ПВО атака была успешно отражена, все беспилотники были сбиты.

«Спасибо нашим защитникам! Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух военнослужащих, пострадавших в результате атаки квадрокоптера в Брянской области.