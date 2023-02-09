Вашингтон, 9 февраля, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Мультимиллиардер Билл Гейтс был замечен со своей новой пассией, сообщает 8 февраля телеканал Fox News.

World Economic Forum Билл Гейтс

На открытом чемпионате Австралии в Мельбурне Гейтс сидел рядом с Полой Хёрд, вдовой Марка Хёрда, являвшегося директором Oracle и главой Hewlett-Packard.

Как сообщил журналистам источник, известно, что Гейтс и Хёрд встречаются, но она ещё не познакомилась с его детьми.

Напомним, что в 2021 году 67-летний Гейтс завершил развод с 58-летней Мелиндой Френч Гейтс, с которой прожил в браке 27 лет. У них трое взрослых детей.