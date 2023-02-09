В Новосибирске ликвидирован пожар на месте взрыва газа и обрушения подъезда в жилом доме

Новосибирск, , 06:35 — REGNUM Возгорание на месте взрыва бытового газа с последующим обрушением подъезда в жилом пятиэтажном доме ликвидировали спасатели в Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели на месте пожара Дарья Драй © ИА REGNUM

Пожар, возникший после обрушения подъезда жилого дома на Линейной улице в Новосибирске, удалось ликвидировать. К месту происшествия идёт тяжёлая техника, предназначенная для разбора завалов, а также аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России. В состав группы включены кинологи со служебными собаками.

По последним данным, в результате ЧП погибли два человека, пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Всего в результате взрыва полностью были разрушены 15 квартир. Из дома эвакуировано 50 человек, в здании школы, расположенной рядом с домом, организован пункт временного размещения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и пятерых пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске.

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