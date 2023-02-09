Анкара, 9 февраля, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Более 100 тысяч человек принимают участие в спасательных операциях в зоне землетрясения в Турции, сообщает 8 февраля агентство Anadolu.

msb.gov.tr Землетрясение. Турция

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что общее количество людей, задействованных в поисково-спасательных работах, составляет 103 800. Для разбора завалов ими используется 5531 единица тяжелой техники и 900 кранов.

По словам Октая, в Турцию прибыли спасатели из 66 стран, 4931 из них фактически находится в зоне землетрясения, и ожидается прибытие ещё 1756 человек.

В спасательных работах задействованы 10 кораблей, 50 самолетов и 72 вертолёта. Более 500 тысяч человек размещены во временных убежищах.

Напомним, что разрушительное землетрясение в Турции унесло жизни свыше 12 тысяч человек.