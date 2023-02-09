Вена, 9 февраля, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выступил с осуждением министра обороны Германии Бориса Писториуса за его слова в адрес президента РФ Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

Ранее глава немецкого ведомства заявил, что мир без российского лидера «был бы лучше». Гаврилов, в свою очередь, заявил, что Писториус перешел «все границы дозволенного» и что без таких чиновников, как германский министр, мир бы стал чище.

«Мир без министров, сквернословящих в духе Бориса Писториуса, был бы однозначно чище», — сказал российский дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Гаврилов подчеркнул, что заявление немецкого чиновника указывает на понимание Европой своего безысходного положения. Он также добавил, что правительство Германии следует «логике заокеанских хозяев», которые угрожают физическим устранением Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля ранее пользователи социальной сети Twitter посоветовали Борису Писториусу уделять больше внимания проблемам Германии, а не делать заявления о Владимире Путине. Они также указали на то, что у министра обороны нет морального права на такие высказывания.