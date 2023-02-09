Зеленский своим визитом в Лондон напомнил Западу об Украине на фоне землетрясений

Лондон, , 06:13 — REGNUM Таланты шоумена вовсю использовал президент Украины Владимир Зеленский во время своего «хитрого государственного визита» в Лондон, чтобы напомнить Западу об Украине на фоне землетрясений в Турции. Такое мнение выразил 8 февраля в своей статье обозреватель Guardian Патрик Винтур.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению журналиста, Зеленский осознаёт, что ему необходимо каким-то образом «сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания блуждающих западных умов». Украинский лидер почувствовал, что внимание мира к происходящему на Украине ослабевает.

Как указал Винтур, визит Зеленского в Великобританию был «тщательно спланирован и срежессирован». При этом украинский лидер прекрасно понимал стоявшие перед ним практические задачи.

Обозреватель оценил ловкость Зеленского, попросившего боевые самолёты для Украины, которые он пафосно назвал «крыльями свободы». Как пояснил Винтур, на практике у Великобритании нет самолетов, которые нужны Зеленскому, но, объявив, что Великобритания обеспечит обучение украинских пилотов, Великобритания подготавливает почву для того, чтобы Европа могла предоставить самолеты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский выступил в парламенте Британии и после своей речи подарил британской стороне лётный шлем, который ему якобы передали украинские лётчики.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский сделал подарок парламенту Британии