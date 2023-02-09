Турецкие спасатели вытащили из-под завалов шесть человек спустя почти трое суток после землетрясения

Анкара, , 06:14 — REGNUM В Турции были спасены люди, проведшие в завалах домов 68 часов, сообщает 9 февраля информационное агентство Anadolu.

Землетрясение. Турция msb.gov.tr

В городе Кырыкхан провинции Хатай спасатели услышали звуки, доносящиеся из-под развалин. В результате долгих усилий из-под обломков были спасены шесть человек, в том числе трое детей.

Они провели под развалинами, в общей сложности, 68 часов. Выжившие, после оказания первой медицинской помощи на месте, были отправлены в больницу.

Напомним, что в результате разрушительного землетрясения в Турции количество погибших превысило 12 тысяч человек.

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