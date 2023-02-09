Число погибших при землетрясении в Турции превысило 12 тысяч человек

Анкара, , 05:58 — REGNUM Общее число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции составило 12 391, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям республики.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, число пострадавших из-за природной катастрофы достигло 62 914.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр подземных толчков находился в юго-восточной провинции Кахраманмараш. Они ощущались в десяти регионах страны, а также в ряде других сопредельных государств.

8 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что помощь Турции в борьбе с последствиями землетрясения оказывают более 60 стран мира.

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