Афины , 9 февраля, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью CNN заявил, что Греция тесно сотрудничает с властями Турции и оказывает Анкаре поддержку в устранении последствий разрушительного землетрясения.

primeminister.gr Кириакос Мицотакис

Мицотакис отметил, что Греция одной из первых выразила готовность к оказанию помощи Турции. Он также заявил, что греческий и турецкий народы являются дружественными.

«Сегодня — не время для конфликтов. Следует сосредоточиться на спасении людей из-под завалов. Греция продолжит оставаться рядом с Турцией в преодолении последствий этой ужасной трагедии», — сказал Мицотакис.

Напомним, что Мицотакис в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования жителям страны в связи с землетрясением и предложил помощь в ликвидации его последствий.