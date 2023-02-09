Зеленский выступил в британском парламенте с подарком от ВСУ и попросил боевые самолеты

Лондон, , 05:35 — REGNUM Президент Владимир Зеленский 8 февраля в ходе визита в Лондон выступил в парламенте Британии и после своей речи подарил британской стороне лётный шлем, который ему якобы передали украинские лётчики.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он также призвал власти королевства поставить Киеву боевые самолеты. Кроме того, Зеленский заявил, что надеется на то, что подаренный шлем станет символом создания «самолётной» коалиции для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 февраля агентство Reuters распространило информацию о том, что Британия начнет подготовку украинских военных летчиков и морских пехотинцев. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на офис британского премьер-министра написала о том, что британские власти изучают вопрос о поставках для ВСУ боевых самолетов, включая истребители.

Посольство России в Лондоне предупредило, что передача Британией Киеву боевых самолетов приведет к очередному витку эскалации конфликта на Украине.

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