Новосибирск, 9 февраля, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Число погибших возросло до двух человек, число пострадавших — до шести человек в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Информация о взрыве газа и последующем обрушении подъезда в жилом доме поступила в региональное отделение ГУ МЧС в 03:43 мск. После обрушения третьего из четырёх подъездов дома произошло возгорание, площадь пожара составляет около 300 кв. метров. Из дома эвакуировано 50 человек.

В результате взрыва погибли два человека, один из них скончался после госпитализации в результате отравления угарным газом. Количество пострадавших выросло до шести человек, информация об их состоянии уточняется. Разбор завалов на месте обрушения подъезда продолжается, работают 197 спасателей, 61 единица техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и четверых пострадавших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске.