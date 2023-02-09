Токио, 9 февраля, 2023, 05:34 — ИА Регнум. В Японии уже к маю этого года, возможно, будет принят закон, защищающий права ЛГБТ, сообщает 8 февраля агентство Киодо Цусин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Об этом было заявлено на встрече лидера входящей в правящую коалиции партии Комэйто Нацуо Ямагути со специальным посланником США по защите прав сексуальных меньшинств Джессикой Стерн.

Ямагути сказал, что важно повысить в стране осведомлённость о том, что дискриминация недопустима, Стерн же, в свою очередь, выразила надежду, что Япония, председательствующая в G7, сможет создать общество без дискриминации. Присутствовавший на встрече американский посол в Токио Рам Мануэль подчеркнул необходимость принятия в Японии специального закона, защищающего права сексуальных меньшинств.

Япония остается единственной страной G7, которая юридически не признает однополые браки и гражданские союзы, поскольку многие члены консервативной Либерально-демократической партии выступили против этого, подчёркивая традиционные ценности страны, такие как особая роль женщин в воспитании детей.

Попытка принять подобный закон в 2021 году провалилась. А на днях в Японии произошёл скандал, связанный с высказываниями одного из помощников премьер-министра Фумио Кисиды. Масаёси Араи заявил журналистам, что он не хотел бы жить по соседству с ЛГБТ-парой, потому что ему на таких людей «даже смотреть не хочется». После этого высказывания чиновник был немедленно уволен с государственной службы.