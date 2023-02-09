В Новосибирске уточнили число погибших и пострадавших при взрыве газа в жилом доме

Новосибирск, , 05:11 — REGNUM Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём телеграм-канале.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточняет глава региона, в результате взрыва произошло обрушение третьего подъезда пятиэтажного дома. Всего в доме четыре подъезда, в каждом 15 квартир. На месте происшествия после обрушения произошло возгорание. работы по разбору завалов ведутся при участии 197 спасателей и 61 единицы техники.

По словам Травникова, на место ЧП прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, 13 машин скорой помощи и пять автомобилей негосударственных медслужб. Больницы города готовы к приёму пострадавших. Из дома эвакуировано 50 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске и обрушении подъезда в результате ЧП.

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