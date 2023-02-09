Гендиректор Walt Disney Айгер заявил о планах компании уволить семь тысяч сотрудников

Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Примерно семь тысяч сотрудников американской компании Walt Disney будут уволены в рамках реорганизации, запланированной ее руководством, 8 февраля заявил генеральный директор объединения Роберт Айгер, передает телеканал CNBC.

Флаг Walt Disney Company Loren Javier

Указанное количество сотрудников составляет примерно 3% от численности всего штата компании. Руководство организации также намерено изменить ее структуру.

Для этого планируется учредить три подразделения. Первое из них займется выпуском большей части контента для кино и телевидения, а второе будет отвечать за спортивные программы. Еще одному подразделению поручат тематические парки и продажу товаров.

Руководство Walt Disney считает, что представленный план поможет сэкономить компании около $5,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стало известно, что компания Walt Disney решила окончательно уйти из России и закрыть офис киноподразделения в РФ.

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