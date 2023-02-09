Байден назвал не имеющими значения соцопросы о несогласии американцев с его политикой

Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Результаты социологических опросов, указывающих на несогласие американцев с политикой администрации президента США Джозефа Байдена, назвал «не имеющими значения» сам глава Белого дома 8 февраля в интервью телеканалу CBS.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На просьбу журналиста дать оценку соцопросам, показавшим, что как минимум две трети жителей США не согласны с политикой президента, Байден заявил, что эти результаты «не имеют значения». По мнению американского лидера, для получения результата соцопроса достаточно сделать от 40 до 50 звонков по телефону.

При этом Байден указал, что те же респонденты дадут совершенно другие ответы, и большинство из них одобрит все его инициативы, если задать вопрос соответствующим образом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден сделал заявление о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок на предстоящих выборах в 2024 году.

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