Отечественный ВПК разработал гранату, позволяющую защитить людей и технику от удара ракет

Москва, , 04:56 — REGNUM В России завершены испытания специальных гранат, способных защитить людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет, сообщает 8 февраля РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Специальная ручная граната РДГ-У (Ручная дымовая граната универсальная) при срабатывании создаёт непроницаемое облако для тепловизионных приборов. Тем самым обеспечивается маскировка техники и личного состава в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия противника.

В настоящее время идёт оформление необходимых документов, после которого можно начинать опытную эксплуатацию гранат в войсках и их серийное производство.

Ручная дымовая граната универсальная разработана специалистами ЦНИИТОЧМАШ, входящего в концерн «Калашников».

РДГ-У действует по комбинированному принципу: дымообразующий состав гранаты создаёт в воздухе в момент срабатывания мгновенную завесу, а курящийся элемент, позволяет подпитывать завесу в течение длительного времени. Новую разработку уже запатентовали.

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