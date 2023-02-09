Москва, 9 февраля, 2023, 04:56 — ИА Регнум. В России завершены испытания специальных гранат, способных защитить людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет, сообщает 8 февраля РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Специальная ручная граната РДГ-У (Ручная дымовая граната универсальная) при срабатывании создаёт непроницаемое облако для тепловизионных приборов. Тем самым обеспечивается маскировка техники и личного состава в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия противника.