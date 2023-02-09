Названа цена вояжа кубанских казаков на свадьбу главы МИД Австрии
Вена, 18 августа, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Сумма в 1 800 000 рублей заложена в качестве расходов на поездку кубанского казачьего хора на свадьбу австрийского министра иностранных дел, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Отмечается, что, по данным документов госзакупки, для 17 музыкантов в Вене заказан отель (номера стоят до 90 тысяч за две ночи). Кроме того, средства потребуются на перелет в Австрию через Стамбул.
«Кроме того, делегацию застраховали. В общую сумму не входит гонорар. Получат ли его музыканты — из материалов сайта госзакупок неясно», — передает радиостанция.
Напомним, в центре внимания общественности оказалась австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль, которая 17 августа выходит замуж.
Ожидается посещение торжества российским президентом Владимиром Путиным, который после этого поедет в Берлин на переговоры с федеральным канцлером Германии. СМИ сообщили, что на свадьбу из России приедет выступать казачий хор.