Вена, 18 августа, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Сумма в 1 800 000 рублей заложена в качестве расходов на поездку кубанского казачьего хора на свадьбу австрийского министра иностранных дел, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Kuban kkx Кубанский казачий хор. 2016

Отмечается, что, по данным документов госзакупки, для 17 музыкантов в Вене заказан отель (номера стоят до 90 тысяч за две ночи). Кроме того, средства потребуются на перелет в Австрию через Стамбул.

«Кроме того, делегацию застраховали. В общую сумму не входит гонорар. Получат ли его музыканты — из материалов сайта госзакупок неясно», — передает радиостанция.

Напомним, в центре внимания общественности оказалась австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль, которая 17 августа выходит замуж.

Ожидается посещение торжества российским президентом Владимиром Путиным, который после этого поедет в Берлин на переговоры с федеральным канцлером Германии. СМИ сообщили, что на свадьбу из России приедет выступать казачий хор.