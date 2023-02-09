В Южной Корее впервые в истории был вынесено недоверию члену кабинета министров

Сеул, , 04:32 — REGNUM Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент министра внутренних дел страны Ли Сан Мину, сообщает 8 февраля агентство «Рёнхап».

Флаг Южной Кореи

Предложение об импичменте было принято 179 голосами против 109, при этом пять голосов были признаны недействительными, в результате чего министр был отстранен от исполнения обязанностей до тех пор, пока Конституционный суд не решит, одобрить или отклонить это предложение.

В зависимости от решения суда Ли Сан Мин будет либо восстановлен в должности, либо отстранен от неё. У суда есть 180 дней на рассмотрение дела.

Объявление недоверия Ли Сан Мину стало первым импичментом, вынесенным парламентом члену кабинета министров.

В прошлом два президента страны — Но Му Хён и Пак Кын Хе — подверглись парламентскому импичменту. Конституционный суд отклонил импичмент Но Му Хёна, но поддержал решение парламента по Пак Кын Хе и отстранил её от должности.

Напомним, что оппозиция считает министра виновным в гибели 159 человек в давке в сеульском районе Итхэвон в октябре 2022 года.

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