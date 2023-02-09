Постперд России при ООН Небензя: обещанная Западом Украине партия танков не повлияет на ход боев

Нью-Йорк, США, , 04:13 — REGNUM Передача Западом сотен новых танков Украине не повлияет на ход боевых действий в рамках специальной военной операции России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 8 февраля на заседании Совета Безопасности организации.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что с начала спецоперации российскими войскамии было уничтожено более 7,5 тысячи танков ВСУ.

«Если с начала специальной военной операции год назад мы уже уничтожили более семи с половиной тысяч имевшихся у Украины и поставленных ей танков, то сто, двести, триста новых танков погоды, что называется, не сделают», — сказал дипломат.

Небензя подчеркнул, что цель созванного заседания не сводится исключительно к призывам остановить поставки Киеву западного оружия. Вместе с тем постпред подчеркнул, что этот вопрос важен «прежде всего для самой Украины».

Он также добавил, что Россия понимает, что, пока ВСУ могут воевать, поток оружия не прекратится.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля министр национальной обороны и вице-премьер Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия решила передать Украине слишком мало танков Leopard 2, и это разочаровывает Варшаву.