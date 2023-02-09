Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Судан с официальным визитом

Хартум, , 04:06 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Судан. Об этом 9 февраля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Судан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в аэропорт столицы Судана города Хартума в ночь на 9 февраля.

В Судане у Лаврова запланированы переговоры с главой МИД страны Али ас-Садыком Али, с заместителем председателя Суверенного совета Судана Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) и с председателем Суверенного совета страны генерал-полковником Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

В ходе переговоров стороны намерены обсудить важнейшие аспекты российско-суданского многопланового сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы.

Значительная часть внимания будет уделена подготовке ко второму саммиту Россия — Африка, который состоится летом текущего года в Санкт-Петербурге.

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