Глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Судан
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Судан с официальным визитом
Хартум, 9 февраля, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Судан. Об этом 9 февраля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в аэропорт столицы Судана города Хартума в ночь на 9 февраля.
В Судане у Лаврова запланированы переговоры с главой МИД страны Али ас-Садыком Али, с заместителем председателя Суверенного совета Судана Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) и с председателем Суверенного совета страны генерал-полковником Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
В ходе переговоров стороны намерены обсудить важнейшие аспекты российско-суданского многопланового сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы.
Значительная часть внимания будет уделена подготовке ко второму саммиту Россия — Африка, который состоится летом текущего года в Санкт-Петербурге.