В Сети посчитали оскорблением визит Зеленского в мятых штанах и толстовке к королю Карлу III

Лондон, , 03:44 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter выразили негодование из-за внешнего вида президента Украины Владимира Зеленского на приеме у короля Британии Карла III, к которому украинский президент пришел в мятых штанах и толстовке.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Они отметили, что в ходе официальных визитов необходимо соблюдать дресс-код. Часть пользователей назвали поведение Зеленского неуважением к британскому монарху и его оскорблением.

Автор одного из сообщений задался вопросом, переодевается когда-нибудь президент Украины. Другой пользователь выразил сомнение по поводу того, что у Зеленского отсутствует рубашка и галстук.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года на торгах в Лондоне были проданы кофта Владимира Зеленского и керамический петух, подаренный бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону.