Лондон, 9 февраля, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter выразили негодование из-за внешнего вида президента Украины Владимира Зеленского на приеме у короля Британии Карла III, к которому украинский президент пришел в мятых штанах и толстовке.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Они отметили, что в ходе официальных визитов необходимо соблюдать дресс-код. Часть пользователей назвали поведение Зеленского неуважением к британскому монарху и его оскорблением.

Автор одного из сообщений задался вопросом: переодевается ли когда-нибудь президент Украины? Другой пользователь выразил сомнение по поводу того, что у Зеленского отсутствует рубашка и галстук.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года на торгах в Лондоне были проданы кофта Владимира Зеленского и керамический петух, подаренный бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону.