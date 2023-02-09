Байден заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок

Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Заявление о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 году сделал действующий глава Белого дома Джозеф Байден. Об этом 8 февраля политик заявил в интервью CBS.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден уточнил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2024 году, но окончательное твёрдое решение ещё не принято.

«Я бы был полностью честен с американскими гражданами, если бы думал, что есть какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают мне выполнять работу», — отметил президент США.

При этом американский лидер посоветовал понаблюдать за ним и убедиться, что возраст больше не является проблемой для того, чтобы занимать пост главы государства.

Стоит отметить, что действующий президент США Байден, которому уже исполнилось 80 лет, является старейшим американским лидером в истории страны. Если Байден примет решение баллотироваться на второй президентский срок, то в случае победы он будет занимать пост главы государства до 86 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США американского лидера Байдена призвали не выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок в 2024 году.

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