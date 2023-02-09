В украинской столице продолжается уничтожение памятников советской эпохи

Киев, , 03:44 — REGNUM В украинской столице был демонтирован памятник знаменитому советскому лётчику Валерию Чкалову, сообщает 8 февраля пресс-служба мэрии Киева.

Снос памятника Чкалову. Киев Мэрия Киева

Как заявил депутат городской рады Дмитрий Белоцерковец, мэрия уже давно бы снесла памятник, но у неё не было разрешения на демонтаж от министерства культуры и информационной политики Украины. Лишь на этой неделе министерство признало памятники Чкалову и генералу Николаю Ватутину не подлежащими внесению в государственный реестр культурного наследия.

Белоцерковец назвал памятник Чкалову «классическим общесоветским героем, навязываемым всем из Москвы». По его словам, в Киеве нет места советским и «имперским» памятникам, скульптурам и мемориальным доскам.

Депутат отметил, что демонтаж памятника генералу Ватутину произойдёт уже 9 февраля.

Напомним, что на Украине происходит массовый снос памятников истории и культуры советского времени или связанных с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве демонтируют памятник лётчику Валерию Чкалову