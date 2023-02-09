Киев, 9 февраля, 2023, 03:44 — ИА Регнум. В украинской столице был демонтирован памятник знаменитому советскому лётчику Валерию Чкалову, сообщает 8 февраля пресс-служба мэрии Киева.

Мэрия Киева Снос памятника Чкалову. Киев

Как заявил депутат городской рады Дмитрий Белоцерковец, мэрия бы уже давно снесла памятник, но у неё не было разрешения на демонтаж от министерства культуры и информационной политики Украины. Лишь на этой неделе министерство признало памятники Чкалову и генералу Николаю Ватутину не подлежащими внесению в государственный реестр культурного наследия.

Белоцерковец назвал памятник Чкалову «классическим общесоветским героем, навязываемым всем из Москвы». По его словам, в Киеве нет места советским и «имперским» памятникам, скульптурам и мемориальным доскам.

Депутат отметил, что демонтаж памятника генералу Ватутину произойдёт уже 9 февраля.

Напомним, что на Украине происходит массовый снос памятников истории и культуры советского времени или связанных с Россией.