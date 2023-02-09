Анкара, 9 февраля, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Прогноз для Ближневосточного региона сделал сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший мощное землетрясение в Турции. Соответствующее заявление учёный сделал 8 февраля в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

По словам Хугербитса, землетрясение в Центральной Турции и последовавшие за ним афтершоки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему Ближневосточному региону.

«Сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется», — указал специалист-сейсмолог.

Напомним, сейсмолог Хугербитс 3 февраля опубликовал прогноз, в котором указывал, что «рано или поздно» в южной части Турции, на границе с Сирией, произойдёт землетрясение магнитудой 7,5. При этом он указывал на критическую планетарную геометрию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом землетрясении в восточной части Турции, магнитуда которого составила 5,4.