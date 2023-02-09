Байден обещал Си Цзиньпину остановить инвестиции в Китай в случае поддержке спецоперации России

Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Президент США Джо Байден угрожал председателю Китая Си Цзиньпину остановить инвестиции Запада в экономику КНР в случае, если Пекин поддержит специальную военную операцию России на Украине.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом американский лидер заявил 8 февраля телеканалу PBS. По словам Байдена, летом 2022 года он провел телефонный разговор с председателем Китая и напомнил Си Цзиньпину, что из России ушло около 600 американских компаний, включая McDonald’s и Exxon.

При этом президент США указал своем собеседнику, что его слова не являются угрозой, а представляют собой простое наблюдение. Байден добавил, что все же ожидал от Китая поддержку спецоперации, но этого не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в ближайшее время начнет информационную атаку против Китая и уже готовится к ее реализации.

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