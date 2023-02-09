Вашингтон, 9 февраля, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, Сеймур Херш 8 февраля в статье на своём сайте сообщил о подробностях диверсий американских военных на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Mil.ru Водолаз-подрывник

По словам журналиста, в декабре 2021 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан созвал совещание секретной оперативной группы, на котором поставил вопрос о необходимости подрыва газопроводов. В течение нескольких следующих встреч обсуждались конкретные варианты диверсий. Военно-морской флот предлагал использовать новую подводную лодку, а ВВС — авиационные бомбы с взрывателями замедленного действия.

В итоге было решено поручить выполнение диверсии специальной группе водолазов-подрывников Центра подводного плавания и спасения ВМС США в Панама-Сити во Флориде. Группа вылетела в Норвегию, где действовала в тесном контакте с норвежскими военными моряками. Было определено место самого неглубокого залегания трубопроводов, недалеко от острова Борнхольм.

Норвежский военный корабль, вышедший в Балтийское море под предлогом учений Baltops-2022, доставил водолазов к месту диверсии. Аквалангисты прикрепили к газопроводам мощную взрывчатку. Первоначально предполагалось использовать взрыватели, которые должны были сработать через 48 часов. Но затем этот вариант был отвергнут, так как взрывы произошли бы слишком скоро после окончания учений Baltops-2022, что могло вызвать подозрения об их связи друг с другом.

Поэтому было принято другое решение. От взрывателей с таймером отказались, заменив их на взрыватели, срабатывающие посредством дистанционного управления. Спустя нужное время самолёт ВМС Норвегии выбросил в море специальный гидроакустический буй, который и активировал взрыватели.

Напомним, что в ночь на 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло несколько мощных взрывов, повредивших их в трёх местах.