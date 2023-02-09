В Ставропольском крае ликвидированы бандиты, планировавшие теракт на железнодорожной станции

Ставрополь, , 02:36 — REGNUM Бандиты, планировавшие теракт на одной из железнодорожных станций, были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Ставропольском крае. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что 8 февраля была получена информация о вооружённых бандитах, скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа. Бандиты планировали совершение теракта на одной из железнодорожных станций.

«В целях недопущения совершения преступления и обеспечения безопасности граждан начальником краевого Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима», — сказано в заявлении пресс-службы.

В целях безопасности были эвакуированы жители близлежащих домов в хуторе Петровский. Бандитам, заблокированным силовиками в доме, было предложено сложить оружие и сдаться властям. Однако террористы в ответ открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и поэтому было принято решение об их ликвидации.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди гражданского населения и силовиков удалось избежать. На месте происшествия проходят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ставропольском крае вечером 8 февраля был введен правовой режим контртеррористической операции для пресечения готовящегося теракта.

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