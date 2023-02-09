Российские военные подавили позиции ВСУ целым пакетом РСЗО «Град»

Авдеевка, ДНР, , 02:33 — REGNUM Российские военнослужащие атаковали позиции ВСУ на авдеевском направлении с использованием реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» в ночь на 8 февраля.

Система «Град» Иван Шилов © ИА REGNUM

Видеозапись удара опубликовало РИА Новости. На кадрах видно, как из 40 выпущенных снарядов в цель попадает весь пакет.

Отмечается, что наблюдение за расположением отрядов ВСУ и фиксация стрельбы велись с применением современного российского оптико-электронного комплекса «Ирония».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре военкор Михаил Онуфриенко распространил информацию о том, что ВС России, применив комплекс «Ирония», почти полностью уничтожили разведроту 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в районе поселка Сухой Ставок в Херсонской области.

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