Отвечавший за российское направление в СНБ США высокопоставленный чиновник покидает свой пост

Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Главный советник президента США Джо Байдена по России Эрик Грин намерен уйти в отставку, сообщает 8 февраля Bloomberg.

Флаг США

Грин, занимающий пост специального помощника президента и старший директор Совета национальной безопасности (СНБ) США по России и Центральной Азии, покидает дипломатическую службу, на которой он проработал свыше трёх десятилетий.

«Эрик играл центральную роль в наших усилиях в Совете национальной безопасности, возглавив усилия по привлечению к ответственности России и поддержке Украины. Его идеи и действия снова и снова оказывались решающими, и я безмерно благодарен за его службу», — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Именно Грин помог Байдену в 2021 году подготовиться к саммиту с президентом России Владимиром Путиным в Женеве и сыграл центральную роль в разработке реакции американской администрации на СВО.

Отставку Грина Bloomberg связывает с затянувшимся конфликтом на Украине.

Напомним, что президент США Байден назвал ситуацию на Украине для США «испытанием века».

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