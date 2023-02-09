Le Figaro: Зеленский заявил об изменении Макроном своей позиции к России

Киев, , 02:01 — REGNUM Французский лидер Эммануэль Макрон «по-настоящему» изменил свою позицию по отношению к России, заявил в интервью газете Le Figaro президент Украины Владимир Зеленский.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он ответил на вопрос о том, поменялись ли убеждения Макрона с того момента, как глава Франции призывал избегать гонений в адрес РФ. По словам Зеленского, именно французский лидер стал первым, кто начал поставки танков Киеву.

Кроме того, как отметил украинский президент, Макрон поддержал членство Украины в ЕС. Зеленский считает, такие шаги главы Франции стали «реальным сигналом».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Эммануэль Макрон заявил, что собирается продолжать вести переговоры с Россией, несмотря на критику таких шагов. 1 февраля лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Макрона «послушным пёсиком» НАТО после заявления президента Франции о возможной передаче самолетов Украине.

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