Украинский премьер попросил США усилить антироссийские санкции

Киев, , 01:46 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с членами новоизбранного Конгресса США, сообщает 8 февраля пресс-служба украинского правительства.

Денис Шмыгаль Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время встречи был обсуждён широкий круг вопросов, в частности, финансовая поддержка, восстановление Украины, специальный трибунал для привлечения к ответственности высшего российского руководства, усиление антироссийских санкций.

«Украина высоко ценит помощь, оказанную партнерами… Убеждён, что Украина и дальше может полагаться на мощную поддержку Конгресса США», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил Конгресс за выделение более $13 млрд долларов на 2023 год для экономической и бюджетной поддержки Украины. В то же время он подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России, в том числе российской ядерной сферы.

Напомним, что США оказывают киевскому режиму значительную экономическую, финансовую и военную помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белом доме не исключили возможности визита Байдена в Киев