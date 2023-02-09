Канцлер ФРГ Шольц: Германия продолжит оказывать поддержку Украины

Париж, , 01:36 — REGNUM Украина продолжит получать от Германии все виды помощи до тех пор, пока это будет необходимо, заявил 8 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Олаф Шольц Официальное интернет-представительство президента Украины

Он напомнил, что Берлин оказывает Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку. По словам канцлера, Германия передает ВСУ тяжелую артиллерию, системы противовоздушной обороны и танки

В ходе разговора Зеленский попросил Макрона и Шольца передать Украине самолеты и тяжелые вооружения в ускоренном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц заявил в бундестаге о том, что ФРГ не будет участвовать в постоянном повышении ставок в вопросе вооружения Киева.

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