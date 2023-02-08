Париж, 9 февраля, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Украина продолжит получать от Германии все виды помощи до тех пор, пока это будет необходимо, заявил 8 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Официальное интернет-представительство президента Украины Олаф Шольц

Он напомнил, что Берлин оказывает Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку. По словам канцлера, Германия передает ВСУ тяжелую артиллерию, системы противовоздушной обороны и танки.

В ходе разговора Зеленский попросил Макрона и Шольца передать Украине самолеты и тяжелое вооружение в ускоренном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц заявил в бундестаге о том, что ФРГ не будет участвовать в постоянном повышении ставок в вопросе вооружения Киева.