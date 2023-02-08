Анкара, 9 февраля, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Турции. Об этом 8 февраля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Эпицентр подземных толчков находился в 33 км на юго-запад от города Буланык (провинция Муш), в котором проживает более 80 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, 6 февраля на территории Турции, в провинции Кахраманмараш, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Афтершоки после первого подземного толчка продолжаются до настоящего времени, сейсмологи насчитали несколько сотен афтершоков в десяти провинциях Турции, а также в соседней Сирии и других государствах.

Жертвами землетрясения в Турции стали более 9 тыс. человек, пострадали более 52 тыс. В Сирии в результате землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек, пострадали более 2,2 тыс.