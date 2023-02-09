Польский генерал Скшипчак указал на проблемы Украины и допустил разгром ВСУ

Варшава, , 01:12 — REGNUM Украина не сможет начать наступление на позиции российских войск, поскольку у ВСУ нет ни сил, ни средств, 8 февраля заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, он допустил, что Вооруженные силы России могут прорвать украинскую оборону, что приведет к достижению одной из главных целей РФ — разгрому ВСУ. Скшипчак также считает, что военная помощь Киеву со стороны Запада не остановит российские войска.

Генерал добавил, что взлом обороны ВСУ приведет к освобождению Восточной Украины и поражению Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Вальдемар Скшипчак в беседе с Radio ZET заявил, что Украины уже может иметь ядерное оружие.

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