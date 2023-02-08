Польский генерал заявил об отсутствии у Украины сил для наступления
Польский генерал Скшипчак указал на проблемы Украины и допустил разгром ВСУ
Варшава, 9 февраля, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Украина не сможет начать наступление на позиции российских войск, поскольку у ВСУ нет ни сил, ни средств, 8 февраля заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
Кроме того, он допустил, что Вооруженные силы России могут прорвать украинскую оборону, что приведет к достижению одной из главных целей РФ — разгрому ВСУ. Скшипчак также считает, что военная помощь Киеву со стороны Запада не остановит российские войска.
Генерал добавил, что взлом обороны ВСУ приведет к освобождению Восточной Украины и поражению Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Вальдемар Скшипчак в беседе с Radio ZET заявил, что Украина уже может иметь ядерное оружие.