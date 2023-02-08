Варшава, 9 февраля, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Украина не сможет начать наступление на позиции российских войск, поскольку у ВСУ нет ни сил, ни средств, 8 февраля заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Кроме того, он допустил, что Вооруженные силы России могут прорвать украинскую оборону, что приведет к достижению одной из главных целей РФ — разгрому ВСУ. Скшипчак также считает, что военная помощь Киеву со стороны Запада не остановит российские войска.

Генерал добавил, что взлом обороны ВСУ приведет к освобождению Восточной Украины и поражению Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Вальдемар Скшипчак в беседе с Radio ZET заявил, что Украина уже может иметь ядерное оружие.