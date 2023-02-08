Донецк, 9 февраля, 2023, 01:45 — ИА Регнум. ВФУ в течение суток 25 раз открывали огонь по территории ДНР, сообщает 9 февраля тг-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Сергей Батурин/РИА Новости Женщина у фрагмента разорвавшегося снаряда от РСЗО «Град» после обстрела Донецка

На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО HIMARS и артиллерии натовского калибра 155 мм. На горловском — 11 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, танка. На иловайском — один обстрел из РСЗО HIMARS. На амвросиевском — один обстрел из РСЗО HIMARS.

Всего по территории ДНР было выпущено 118 единиц различных боеприпасов.

Под огнём оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Зайцево, Майорск, Горловка (Калининский район), Новобахмутовка, Амвросиевка, Иловайск.

В результате обстрелов в Петровском районе Донецка погибло двое гражданских лиц. Ещё четыре человека, в том числе трое детей, получили ранения в Кировском районе Донецка и в Горняцком районе Макеевки.

Повреждены восемь домов в Кировском, Петровском районах Донецка, Калининском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры.