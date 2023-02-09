Зеленский прибыл в париж для встречи с Макроном и Шольцем

Париж, , 01:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский покинул Лондон и прибыл в Париж, где у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 9 февраля сообщает агентство France-Presse.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Отмечается, что в аэропорту Орли у самолёта украинского президента встретил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Президента Украины ожидают в Елисейском дворце, где состоится пресс-конференция с участием лидеров трёх стран. После общения с журналистами лидеры Украины, Франции и Германии будут общаться во время совместного ужина, который пройдёт за закрытыми дверями.

Также предполагается, что 9 февраля Зеленский примет участие во внеплановом саммите Евросоюза, который состоится в Брюсселе.