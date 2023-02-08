Зеленский прибыл в Париж для встречи с лидерами ФРГ и Франции
Зеленский прибыл в париж для встречи с Макроном и Шольцем
Париж, 9 февраля, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский покинул Лондон и прибыл в Париж, где у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 9 февраля сообщает агентство France-Presse.
Отмечается, что в аэропорту Орли у самолёта украинского президента встретил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
Президента Украины ожидают в Елисейском дворце, где состоится пресс-конференция с участием лидеров трёх стран. После общения с журналистами лидеры Украины, Франции и Германии будут общаться во время совместного ужина, который пройдёт за закрытыми дверями.
Также предполагается, что 9 февраля Зеленский примет участие во внеплановом саммите Евросоюза, который состоится в Брюсселе.