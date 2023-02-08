Киев, 9 февраля, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Киевские власти намерены готовить кадры для Крыма, сообщает 8 февраля пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Под председательством вице-премьера Ирины Верещук состоялось межведомственное совещание по «деоккупации» Крыма.

Верещук обрушилась с очередными угрозами в адрес «коллаборантов» и «колонизаторов» в Крыму.

«Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам», — заявила вице-премьер.

На совещании отдельное внимание было уделено вопросам подготовки кадров для Крыма.

«Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма», — отметила Верещук.

Напомним, что на референдуме 16 марта 2014 года 96,57% жителей Крыма высказалось за воссоединение с Россией.